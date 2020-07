Wanda Nara non si ferma, non la smette, anzi rilancia e lo fa mettendo una foto veramente infuocata che non lascia davvero spazio a nessuna immaginazione .

Visualizza questo post su Instagram Soñándo vacaciones desde la piscina de mi casa .. ustedes ? Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 23 Lug 2020 alle ore 10:59 PDT

Wanda Nara nella piscina di casa sua mostra il suo lato B di profilo. Non si placa la sua voglia di far sognare i suoi numerosi follower. Un post dietro l’altro. Un rilancio ogni volta che fa impazzire tutti. E’ bellissima la moglie di Icardi, in forma smagliante. 5 figli e non sentirli. Tre avuti dalla relazione con Maxi Lopez e due dall’attaccante che da questa stagione gioca nell’Psg dopo numerose stagioni in Italia tra Inter e Sampdoria.

Wanda Nara e la voglia di estate, il lato B