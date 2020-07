Melissa Satta illegale sul gommone: bikini rosso fuoco e lato A spettacolare – Foto

Melissa Satta spettacolare a bordo di un gommone: l’ex velina sfoggia le curve mozzafiato fasciate da un bikini rosso e manda in tilt i social, foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 24 Lug 2020 alle ore 10:52 PDT

Bellissima come il mare della Sardegna, Melissa Satta sfoggia un fisico mozzafiato, fasciato da un bikini rosso e bordo di un gommone. Con lo sguardo rivolto verso il sole, i capelli al vento e la posa di profilo che esalta il lato A, l’ex velina di Striscia la Notizia è un vero spettacolo confermandosi come una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

“Sei la numero uno”, “Illegale”, “Sei la perfezione”, “Fisico mozzafiato”, “La più bella di tutti”, scrivono i fans che apprezzano puntualmente le foto che pubblica la Satta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria Pia Calzone, “Donna Imma” ha caldo e rimedia così – FOTO

Melissa Satta spettacolare: Boateng apprezza

Visualizza questo post su Instagram Il mare più bello… #sardegna 🧜🏽‍♀️🐟🏖 @4giveness_official #bikini4giveness #adv Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 2 Lug 2020 alle ore 12:22 PDT

Ad apprezzare la bellezza di Melissa Satta, oltre ai fans, è anche il marito Kevin Prince Boateng che, commentando la foto che vedete qui in alto, ha scritto: “Senza fisico”. La bellezza dell’ex velina di Striscia la Notizia, del resto, è davvero oggettiva. Oltre ad avere un viso spettacolare, ha anche un fisico super che mantiene in forma allenandosi con regolarità.

Ti potrebbe interessare anche—>Belen Rodriguez, l’uscita dall’acqua diventa uno spettacolo, unica – FOTO

Visualizza questo post su Instagram ❤️ HAPPY ANNIVERSARY @melissasatta #4yearsago amazing memories‼️ Un post condiviso da Kevin Prince Boateng (@princeboateng) in data: 25 Giu 2020 alle ore 5:06 PDT

L’estate sarà il momento per la Satta e Boateng per allargare la famiglia? “Lo desideriamo perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere”, ha recentemente dichiarato la Satta come riporta il portale Gossip e Tv. La cicogna, dunque, arriverà dopo l’estate?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter