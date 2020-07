Un venditore ambulante viola la quarantena per andare a vendere merce in spiaggia. Ma viaggia per quasi 100 chilometri su mezzi diversi per farlo.

Un uomo viola la quarantena per mettersi in viaggio ed andare al mare. Ma non per passare una giornata di relax in spiaggia. A comportarsi così è un cittadino di nazionalità bangladese di 46 anni, residente a Roma. Questi ha preso un convoglio per indirizzarsi verso Sabaudia dove potere fare il venditore ambulante.

Il problema è che il bangladese era risultato positivo al Covid. Tra l’altro era stato di recente in Bangladesh, Paese che nelle ultime settimane era finito sulla lista dei Paesi i cui abitanti non potevano atterrare negli aeroporti di tutta Italia. Alcuni dei recenti focolai scoppiati a Roma e dintorni avevano visto come protagonisti proprio delle persone originarie del Bangladesh. Le forze dell’ordine però lo hanno intercettato e fermato al momento di scendere da un pullman del servizio regionale trasporti Cotral.

Viola la quarantena, ad attenderlo a destinazione c’erano le autorità

Subito dopo l’uomo che viola la quarantena è stato condotto in ospedale per degli accertamenti clinici. La Asl di Latina è al lavoro per individuare le persone che hanno viaggiato con lui. Si vuole impedire a tutti i costi la formazione eventuale di un nuovo focolaio. Ricostruito anche il tragitto compiuto dall’asiatico. Il quale è partito dalla stazione Roma Termini per fermarsi a quella di Priverno Fossanova. Da qui in poi l’uomo ha viaggiato in pullman fino a raggiungere Sabaudia. Ad attenderlo c’erano però i locali vigili urbani ed i carabinieri. Le forze dell’ordine lo hanno denunciato per la violazione delle norme anti contagio.

È scattata anche una multa nei suoi confronti. Le autorità hanno saputo di quanto commesso dal 46enne parrebbe a seguito della denuncia di un connazionale di quest’ultimo.