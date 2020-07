Sabrina Salerno è un uragano: in piscina in dècollète da sballo – FOTO

Un’incantevole Sabrina Salerno straborda di bellezza nel suo ultimo ammirevole ed accecante scatto in piena estate. L’intramontabile istinto di sensualità colpisce ancora

Una bomba sexy e da urlo la nostra Sabrina Salerno in versione “garante” della bellezza attraente, vigente dai famosi e indimenticabili anni ’80.

Sabrina non ha mai perso quel vizio di saltellare nel suo ricco e splendido fascino, curando ogni aspetto del suo inestimabile bagaglio di segreti fisici da condividere in compagnia di un pubblico continuamente in estasi. A prima vista, Sabrina può davvero generare tra gli appassionati, una scintilla d’amore travolgente che non va più via.

Come poche lady del web riesce a catturare l’istinto irragionevole della platea indemoniata e portarlo dalla sua parte, calandolo in un vortice d’assistenza di leggiadra femminilità. Una caratteristica mai banale, condita dal rinvigorimento del suo intramontabile lato estetico.

Il richiamo ai sentimenti più commoventi della vita di tutti i giorni è un attimo per Sabrina Salerno, gloriosa e intraprendente come recitava l’armoniosa femminilità delle dive acclamate di un tempo.

Oggi Sabrina è la proiezione di quel formato seducente vintage ai giorni nostri, proprio come testimonia la lungimiranza di una malia di pregevole fattura, che solo in lei possiamo ammirare.

Sabrina Salerno, una “Venere” caduta dal cielo: i fan ringraziano

Prorompente, ammirevole e raggiante la nostra Sabrina Salerno, provata dal sole in piena estate, mentre lei si gira sorpresa e rinnovata in ogni punto del lato estetico, in direzione dei 25mila likes del profilo personale Instagram, recitante la sua inconfondibile bellezza a bordo piscina.

Coriacea, perfetta in ogni suo intramontabile stile di “saggezza” estetica, che non nasconde mai ai propri fan. Sabrina è abituata a raddoppiare e scoprire carte misteriose e imprevedibili, come l’apparizione da donna di grande stupore con quel seno prorompente, quasi all’aria, traboccante da una fascia alta brillantinata del costume nero.

Un dècollète fantastico completa il nobile sex appeal della 52enne di Genova, sempre più desiderata e ammirata in tutta la sua vitalità e le sue forme.

