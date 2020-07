Per Anna Tatangelo gay non è affatto sinonimo di negatività. “Resto una icona del mondo LGBT e ne sono felice. Il mio un cambiamento necessario”.

Sta facendo parlare di sé per un improvviso ma evidentemente necessario ‘reboot’, ma per Anna Tatangelo qualcosa non è cambiata. E felicemente. “Io resto sempre una icona del mondo gay“, afferma con orgoglio la 33enne cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone. “Prima la mia immagine era inquadrata in un certo modo”, dice lei a fanpage.

Ora invece, a suo dire, rappresenta un incitamento in particolar modo per la comunità LGBT e per donne a reagire. “C’è anche ‘Essere una Donna’ che è una delle mie canzoni più famose. Ed il testo lo ha scritto Mogol”. La sua ultima fatica è invece ‘Guapo’, canzone che si fa portavoce del cambiamento vissuto da Anna Tatangelo. Niente più Gigi D’Alessio (i due si sono lasciati ad inizio marzo, n.d.r.), cambio di look ed un Instagram tutto nuovo, con tutti i contenuti del passato cancellati.

Anna Tatangelo icona gay: “Sempre bello avere questo compito”