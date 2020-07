Belen Rodriguez, la camminata in bikini davanti allo specchio, spettacolo – FOTO

Belen Rodriguez riscatta la sua tristezza e si lascia andare ad un tripudio di iniziative innovative per sorprendere i fan di Instagram: da infarto

Dopo la querele sulla relazione d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai, come noto a tutti, sopita, la showgirl argentina raddoppia in grande stile il suo percorso di ripresa.

A mamma Belen bastano pochi istanti per dimenticare le lacrime versate per l’allontanamento definitivo del ballerino di Torre Annunziata dalla dimora milanese. Da una frecciatina all’altra, fino alle parole al miele spese da Veronica Rodriguez sulla coppia, che scoppia ogni giorno sempre più.

La madre di Belen crede ancora fermamente in un concreto ricongiungimento dei due vip del Gossip, contrariamente ai due protagonisti che sembrano in perfetta sintonia di pensiero, come dimostra la diversità del luogo vacanziero, selezionato per l’estate corrente.

Mentre Stefano si gode i pochi giorni di vacanza sull’isola di Ponza in compagnia del figlio Santiago, Belen è “scappata” ad Ibiza per una riflessione più lunga sul futuro che l’attende, in compagnia dell’amico Mattia Ferrari.

Belen Rodriguez, selfie bellezza e primo piano di assoluto carisma

Belen Rodriguez si gode dunque le vacanze in tutta tranquillità, tra le caratteristiche più suggestive dei posti più chic della penisola Iberica.

La showgirl argentina e web influencer di un’estate di passione per i suoi followers viene immortalata rilassante e dormiente sull’uscio dell porta d’ingresso dell’abitazione, con in dosso un costume che non lascia al caso alcun dettaglio.

Poi il rientro in casa e Belen si scatena in bikini di fronte lo specchio di casa, mentre riprende in sequenza Instagram la sua performance da “passerella Versace”. La protagonista è in fase di avvicinamento, mentre si ingrandiscono gli aspetti eccitanti del suo fisico da infarto fulminante.

View this post on Instagram 𝐴𝑣𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Apr 2, 2020 at 1:05pm PDT

In prima serata un selfie elegante, tra le stories di Instagram completa la sua opera di riscatto sulle note pittoriche di “Kodak Color” e precede una serata da urlo in compagnia di nuovi sogni e conoscenze.

