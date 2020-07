Nancy Brilli intramontabile, senza reggiseno si gode il sole – Foto

Nancy Brilli in versione nature al mare mentre si gode il relax e il caldo sole di luglio. Occhi chiusi e senza nulla addosso

Visualizza questo post su Instagram E va bene così. #estate Un post condiviso da Nancy Brilli (@nancy_brilli_ufficiale) in data: 26 Lug 2020 alle ore 9:45 PDT

Scatto nature per Nancy Brilli che si gode le vacanze. Primo piano fascinoso per la bella e prorompente attrice che si mostra su Instagram come mamma l’ha fatta o quasi. Nancy prosperosa e verace come ci ha abituati a vederla nel corso del tempo è nuda, almeno per la parte che concede ai suoi fa su Instagram.

Seno al vento come i suoi capelli, biondi e mossi che svolazzano al sole, liberi e senza freni. Lei mette la mano in fronte, appoggiandosi con il gomito sull’asciugamano, chiude gli occhi, e posa in modo statuario di fronte alla camera.

Un profilo in primo piano tra labbra carnose, nasco scolpito e forme del seno che emergono nonostante lei sia sdraiata a pancia in giù sull’asciugamano. Scatto tattico che gioca sul vedo non vedo e su quelle rotondità che fanno impazzire gli uomini di mezza Italia.

Senza filtri e trucco, ma solo con un filo di mascara sugli occhi, Nancy Brilli con una serie di altri scatti simili, che zoommano sul viso e sul corpo, si rilassa e annuncia a tutti l’inizio della sua estate. “E va bene così. #estate” ed è tripudio di like e commenti per una icona del cinema bella e intramontabile.

Nancy Brilli senza filtri, si difende dalle accuse di essere di plastica

Visualizza questo post su Instagram …vento nelle pieghe delle carni. #estate Un post condiviso da Nancy Brilli (@nancy_brilli_ufficiale) in data: 26 Lug 2020 alle ore 9:42 PDT

Nancy Brilli in questi ultimi scatti in cui si mostra senza filtri e trucco sembra quasi voler rispondere a tutti quegli haters e accusatori che da anni la definiscono essere di plastica. Quasi a voler dire guardate quella che sono, veramente!

Troppo rifatta per via di una serie di ritocchi che l’avrebbero concesso un nuovo volto e forme più toniche. Complice la sua lunga relazione col chirurgo plastico Roy De Vita finita dopo 15 anni, molte volte è stata accusata per essere una donna “fedele ai ritocchini”. Ma non è affatto così e tempo fa l’attrice lo ha detto anche in un lungo sfogo sui social precisando: “Mi dicono di plastica, ma la faccia è la mia. A volte c’è più trucco, a volte meno. Spesso stanchezza”.

Ha rivelato, infatti, di essere finita sotto i ferri per via di interventi seri ed importanti. “Otto interventi per un tumore alle ovaie” ha spiegato. Nancy ha confessato di aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro.

E proprio sul suo volto che oggi compare in versione così nature lei si è difesa fortemente, smentendo ogni tipo di ritocco: “la faccia è la mia, occhi orientali (ascendenze ucraine) e labbra”.

Visualizza questo post su Instagram …vento nelle pieghe delle carni. #estate Un post condiviso da Nancy Brilli (@nancy_brilli_ufficiale) in data: 26 Lug 2020 alle ore 9:42 PDT

E se sembra a volte diverso, c’è un motivo ben preciso dice Nancy: “A volte più trucco, a volte meno. A volte distruzione da stanchezza post spettacolo, in genere esibita molto poco generosamente con foto fatte alle tre di mattina. Spesso extension di tutti i tipi”.

