Loredana Lecciso alla tenuta di Al Bano con un’amica speciale – FOTO

Loredana Lecciso alla tenuta di Al Bano con un’amica speciale. L’ultimo scatto che ha pubblicato ha fatto impazzire i followers della showgirl

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono una delle coppie più amate di questo periodo. Sono tornati a splendere insieme tra gli spettacoli della natura e vecchi amici che hanno ritrovato in questo periodo. Le Tenute di Al Bano in questi giorni sono state assalite dai turisti famosi, amici della coppia che hanno fatto compagnia ai due.

Loredana Lecciso nella tenuta di Al Bano: lo scatto con la sua amica speciale

A fargli visita di recente è stato proprio Gianni Morandi insieme alla sua consorte Anna. I due si sono divertiti insieme alla famiglia Carrisi, tra le meraviglie della natura. Un’occasione imperdibile per godersi gli spettacoli che abbiamo qui in Italia, ora che viaggiare è decisamente più complicato a causa della pandemia mondiale che ci ha colpiti negli ultimi mesi. Le foto che Loredana sta pubblicando su Instagram hanno tantissimi likes, tra l’altro come potrebbe essere altrimenti? Sono tutti scatti meravigliosi, di lei a bordo piscina o mentre fa lunghe passeggiate insieme al suo amato.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano affatto. Certo, ci sono haters, ma anche persone che sono felici del fatto che Loredana e Al Bano stiano passando così tanto tempo insieme. “Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, non è così? Siete bellissimi, speriamo che questa volta sia quella giusta!” scrive un fan della coppia.