Nel pomeriggio di sabato, un vasto incendio è divampato in un maneggio di Sant’Alessio con Vialone (Pavia) per via del quale 11 cavalli hanno perso la vita.

Undici cavalli sono morti a seguito di uno spaventoso incendio divampato all’interno di un maneggio. È accaduto a Sant’Alessio con Vialone, comune in provincia di Pavia nel tardo pomeriggio di sabato in una struttura in via Lardirago. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e successivamente hanno rinvenuto i cadaveri degli 11 animali uccisi dal rogo. Ingenti i danni al maneggio che non sono ancora stati quantificati. Non si conoscono ancora le cause che abbiano originato le fiamme, ma si pensa possa essersi trattato di un’autocombustione provocata dall’elevata temperatura registratasi nella provincia pavese durante la giornata di sabato.

Pavia, vasto incendio all’interno di un maneggio: trovati i cadaveri di undici cavalli

Nel pomeriggio di sabato 25 luglio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato un maneggio in via Lardirago a Sant’Alessio con Vialone, piccolo comune in provincia di Pavia. All’interno della struttura si trovavano diversi cavalli ed undici di loro sono stati ritrovati senza vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e successivamente ritrovati i corpi degli animali morti per via delle fiamme. I pompieri, inoltre, hanno smistato le rotoballe per evitare che si potessero verificare nuovi incendi. Operazioni che hanno impegnato le squadre, intervenute sul posto con diversi mezzi, per alcune ore. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Giorno, i danni alla struttura sono ingenti, ma non sono stati ancora quantificati. Da accertare anche le cause dell’incendio che probabilmente potrebbe essersi originato per autocombustione per via delle alte temperature nella zona.

Presso il maneggio sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti di polizia.

