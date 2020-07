Anna Tatangelo, la buonanotte ai follower: sensualità ed eros. Bellezza – FOTO

Anche Anna Tatangelo ha aderito alla #blackandwhite challenge su Instagram, e lo fa con uno scatto sensuale e provocatorio

Visualizza questo post su Instagram 🌄 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 22 Lug 2020 alle ore 10:50 PDT

Anna Tatangelo continua a stupire e a tratti ad esagerare nelle sue pagine social. Dopo la separazione con Gigi D’Alessio è irriconoscibile, ha stravolto look e cambiato repentinamente genere musicale. Gli scatti promozionali prima e dopo l’uscita del suo nuovo singolo “Guapo” sono aggressivi e sensuali, non più quelli della ragazza acqua e sapone a cui eravamo abituati.

LEGGI ANCHE —> Federica Pellegrini: la FOTO da urlo sul trampolino, bellissima

Anna è dotata di una sensualità fuori dal comune e di un corpo marmoreo e lo ha fatto vedere anche nell’ultimo scatto postato su Instagram con gli hashtag #ChallengeAccepted e #WomenSupportingWomen, come ha fatto anche oggi Emma Marrone. La “black and white challenge” su Instagram sta spopolando soprattutto tra le celebrità che l’hanno fatta diventare in poco tempo virale sui social.

“Challenge accepted” anche per Anna Tatangelo