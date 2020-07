Inter-Napoli: è finita la partita del Meazza

Inter-Napoli valida per la penultima giornata del campionato di Serie A si gioca per il prestigio e per le due squadre che non hanno più nulla da chiedere al proprio destino

Inter-Napoli. Avvio nel segno dell’equilibrio tra nerazzurri e partenopei con un’ampia fase di studio. Rompe il ghiaccio D’Ambrosio che raccoglie un cross basso di Biraghi e buca Meret per il vantaggio casalingo. C’è e si fa sentire il Napoli che non si dà per vinto e inizia a produrre la solita trama di passaggi, infilando una serie di occasioni. Le due più rilevanti portano la firma del grande ex Matteo Politano e Lorenzo Insigne. Ma vediamo come è terminata la partita del Meazza: VAI su SUCCESSIVO!

Inter-Napoli, il risultato finale tra nerazzurri e partenopei