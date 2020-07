Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, sui social è sempre presente e ogni giorni delizia i suoi fan con parecchie foto dove mostra tutta la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram me ne fotto dei tuoi scleri Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 28 Lug 2020 alle ore 2:00 PDT

Jasmine Carrisi, ha appena postato una foto con una didascalia un pò strana e poco chiara, almeno per i riferimenti: “me ne fotto dei tuoi scleri”. Non si sa a chi si riferisce la bella bionda, che si è fatta scattare una foto in un campo da tennis. Qualche follower ha commentato cosi: “bomba”. In effetti è veramente bella Jasmine . Jasmine dicevamo, è nata nel 2001 dall’amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso. La coppia , oltre alla ragazza, ha avuto anche un altro figlio Al Bano Junior. Poi c’è anche Brigitta che Loredana ha avuto da Fabio Cazzato, primo coniuge della presentatrice pugliese.

Visualizza questo post su Instagram Sto tirando la corda, sai, lo faccio un po’ apposta Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 16 Ott 2019 alle ore 7:39 PDT

Non mancano di certo gli hater per la bella Jasmine. A volte la giovane donna blocca i commenti molto cattivi e altre volte non permette i commenti da parte di chi lei non segue sul noto social network. Qualcuno le scrive: “Sei già tutta rifatta”. Oppure: “Assomigli molto a tua mamma”. Un altro scrive: “Hai un naso davvero brutto..”. Non merita questa gogna la bella Jasmine che porta un cognome sulle spalle davvero molto pesante qui in Italia .

Visualizza questo post su Instagram Ci vediamo all’inferno, amore mio Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 17 Set 2019 alle ore 9:59 PDT

Jasmine Carrisi , ha già avuto un’apparizione cinematografico a soli 17 anni ha interpellato Isabella D’Aragona nel film “La dama e l’ermellino”. Lei, è cresciuta e vive a Cellino San Marco, dove il padre ha una tenuta davvero invidiabile.

