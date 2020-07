Barbara D’Urso, la FOTO bollente a bordo piscina: un dettaglio non sfugge

Barbara D’Urso in vacanza in Toscana trascorre le sue giornate in totale relax tra sport e bagni in piscina, gli scatti mandano in tilt Instagram

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno al “volo” 😜 #jumpseries #elastigirl #rideresempre #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 28 Lug 2020 alle ore 3:50 PDT

È finalmente in vacanza Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset a 63 anni è una vera stakanovista anche in Toscana dove ha una casa vicino Capalbio. In vacanza Barbara non ha mai abbandonato la voglia di mantenersi in forma e quindi in queste settimane ha approfitta del bel tempo per dedicarsi allo sport e alla vita sana, corsette al tramonto per mantenere tonici i muscoli e belle nuotate in piscina, come mostrano le foto condivise sul social.

Barbara D’Urso solo a inizio mese era stata paparazzata con Renzo Rosso, fondatore del brand Diesel, mentre passeggiavano amorevolmente per Venezia. La conduttrice non ha mai confermato la sua “amicizia” con l’imprenditore anche se ormai i fan sono super scatenati nel commentare la sua vita privata e non hanno smesso di fantasticare su una sua possibile storia d’amore.

La conduttrice più chiacchierata del mondo Mediaset viene presa spesso di mira dal web, che non le mandano a dire sulle sue apparizioni fuori luogo, considerata la non più tenera età della 63enne di origini napoletane. Come quanto successo con l’ultimo scatto postato su Instagram, che ha scatenato diversi commenti sul suo aspetto fisico.