Si parla di un flirt importante Barbara D’Urso Renzo Rosso. La conduttrice televisiva napoletana ed il fondatore di ‘Diesel’ insieme in Laguna.

Tra Barbara D’Urso e Renzo Rosso c’è del tenero? La conduttrice televisiva di Mediaset ed il fondatore del marchio di abbigliamento ‘Diesel’ hanno trascorso una felice giornata insieme a Venezia. E naturalmente la loro presenza insieme in Laguna non poteva passare inosservata.

I paparazzi li hanno immortalati mentre, insieme e con un sorriso a 32 denti, entrambi percorrevano i calli del capoluogo del Veneto. Ed è in particolare il settimanale ‘Oggi’ ha ritrarre Barbara D’Urso e Renzo Rosso assieme ed anche molto affiatati. Lei era in abito estivo di colore bianco e con occhiali da sole. E si è concessa una più che meritata vacanza dopo i tanti successi conseguiti anche quest’anno nei suoi programmi su Mediaset. Ma con Renzo Rosso cosa c’è? Noi sappiamo che lei è ormai single da diverso tempo. E negli scorsi mesi lei stessa aveva fatto sapere di essersi rassegnata nel non trovare l’uomo giusto.

Barbara D’Urso Renzo Rosso, solo amici o c’è molto altro?

Ora però spunta Renzo Rosso. Che secondo la rivista statunitense ‘Forbes’ risulta essere il dodicesimo uomo più ricco d’Italia. Un traguardo conseguito nel corso del 2019. Lui guida anche altri marchi come Marni, Maison Mariangela ed altri. In passato ha avuto altre relazioni, con nello specifico 7 figli nati in tre diverse e distinte storie d’amore. Viene definito un papà moderno ed al passo coi tempi.

