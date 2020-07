Tragedia in Spagna: una bambina, dopo essere caduta in acqua, è morta venendo investita dalla barca dei genitori.

La Costa Brava è una regione costiera della Catalogna famosa in tutto il mondo per la presenza di numerose località turistiche. Tantissime persone amano prenotare il alberghi e villaggi in cui non mancano divertimenti e giornate di relax. Nella giornata di ieri, tuttavia, è accaduto un evento che ha spezzato il cuore di molti. Una bambina di appena 8 anni è morta dopo essere stata investita dalla barca su cui c’erano anche i suoi genitori. La bimba era caduta dal natante in acqua. La Guardia Civile ha spiegato ad ‘Europa press’ che stanno ancora investigando per capire quali siano le cause di questa tragedia.

