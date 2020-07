Ha vinto Amici 2009, com’è diventata e cosa fa adesso – Foto

Ricordate il vincitore dell’ottava edizione di Amici? È stato Alessandra Amoroso, la cantante pugliese tra i più famosi vincitori del programma di Maria De Filippi. Oggi ha 34 anni, ecco com’è

Ricordate Alessandra Amoroso? Vinse l’ottava edizione del programma di talenti ideato da Maria De Filippi, Amici. Alessandra è di certo una dei vincitori più famosi del talent ideato dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Per Alessandra il percorso dopo Amici è stato tutto in discesa. Si è fatta amare nella scuola e ha saputo conquistare il suo pubblico anche dopo affermandosi come una delle voci più belle del panorama italiano contemporaneo.

Pezzi struggenti e altri molti allegri e che fanno ballare l’Italia. Ma com’è diventata oggi Alessandra e chi è davvero? Lo scopriamo insieme.

