Per Elena Santarelli è sempre un ottimo momento per postare qualche bello scatto su Instagram. La showgirl ci rende partecipi della sua felicità al mare.

Visualizza questo post su Instagram #friday #family Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 31 Lug 2020 alle ore 3:43 PDT

Vedi Elena Santarelli e non sai cosa dire. La moglie di Bernardo Corradi appare sempre più bella. Per la 38enne di Latina il tempo non rappresenta affatto un problema. Lei mostra una forma fisica sempre migliore, grazie ad un fisico slanciato e tonico.

LEGGI ANCHE –> Ginevra Lamborghini | la perfezione in costume da bagno | FOTO

Il merito è di tanto impegno profuso in palestra e di una alimentazione sana. Alla quale non mancano comunque degli strappi alla regola nemmeno troppo radi. Bellissima come sempre, la showgirl che festeggerà il compleanno il prossimo 18 agosto – non nasconde niente di sé tra quel che può mostrare. Gambe sinuose, pelle liscia ed un sorriso sfolgorante.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger la migliore di sempre : glutei di marmo scolpiti – FOTO

Elena Santarelli, ogni volta è sempre più bella

È quasi troppo bella per essere vera. Ma la cosa che più fa piacere ai suoi followers è la felicità che è evidente sul suo volto. Stare con la famiglia, con marito e figli, in totale spensieratezza, è un qualcosa che veramente non ha prezzo. E proprio questo le vanno dicendo i suoi numerosi ammiratori.

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone: “Fresca come un fiore, mi sento soddisfatta” – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter