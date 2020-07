Jasmine Carrisi scatenata, costume perdifiato e fisico da impazzire – FOTO

Jasmine Carrisi in vacanza ad Olbia si fa ritrarre con un bellissimo scatto in costume, la piccola di Al Bano inizia a farsi grande

Visualizza questo post su Instagram 🤨👓 Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 16 Lug 2020 alle ore 4:18 PDT

La 19enne figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi sta diventando una stellina del web dopo l’uscita del suo singolo “Ego”. Alla sua tenera età si scopre coraggiosa, proprio come il suo papà. Al Bano è per lei un punto di riferimento nella vita, ma anche nel successo professionale. Ad oggi sta diventando una stella nascente della musica rap e trap, con un singolo che è tra i pezzi più passati delle radio italiane.

Jasmine in questo momento si trova in vacanza ad Olbia in Sardegna insieme ad alcuni amici. Nel frattempo, però, continua a sponsorizzare il suo primo brano trap che è arrivato a 200mila views come lei stessa ha annunciato su Instagram.