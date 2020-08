MTV Video Music Awards: Lady Gaga e Ariana Grande le più nominate

Annunciate le nomination dei Video Music Awards, organizzati da MTV: le più nominate sono Lady Gaga e Ariana Grande, mentre Billie Eilish fa la storia

L’edizione 2020 degli MTV Video Music Awards si terrà a Brooklyn, New York, il 30 Agosto. Garantita la totale sicurezza dell’organizzazione, tanto che gli artisti ospiti si esibiranno in collegamento e non al Barclays Center, da dove si svolgeranno i VMAs.

Sono state annunciate le nomination che hanno visto Lady Gaga e Ariana Grande sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi il maggior numero di nomine, ben nove! La loro collaborazione “Rain On Me” gareggerà anche nella categoria principale “Miglior video dell’anno”.

Video Music Awards, Billie Eilish fa la storia e torna alla ribalta Justin Bieber

Tra gli artisti più nominati emerge lei, la giovane Billie Eilish che grazie all’incredibile successo dell’album di debutto “When We Fall Asleep, Where Do We Go?” ha battuto numerosi record anche agli scorsi Grammy Awards. Per i VMAs è la seconda più nominata, insieme a The Weeknd. Billie continua a fare la storia anche in questa occasione per essere la prima teenager -ha infatti solo 18 anni- a gareggiare per la categoria “Video dell’anno”.

Taylor Swift porta a casa cinque nomination, grazie anche al video di “The Man” diretto e scritto proprio dalla cantante. Torna a emergere agli eventi musicali il nome di Justin Bieber, dopo anni di assenza. Il giovane si guadagna quattro nomination, anche grazie alla collaborazione con l’amica e collega Ariana Grande “Stuck With U”, pubblicata in quarantena. Non sono stati ancora annunciati gli artisti che si esibiranno durante la serata, ma nonostante le inevitabili modifiche apportate all’evento, i Video Music Awards vogliono regalare al pubblico una serata all’insegna della musica. L’appuntamento è per il 30 Agosto.

