Bonus 100 euro, quando conviene rinunciare: tutti i dettagli da sapere in merito.

Quando bisogna rinunciare al bonus di 100 euro? Gli esperti di Redazione forniranno indicazioni utili per capire quando conviene rinunciare. Esistono casi in cui si preferisce non ottenere il cuneo fiscale 2020. Il sussidio governativo raggiunge la platea dei potenziali beneficiari prima che partano i controlli sui requisiti economici dei percettori. Potrebbe succedere di ricevere un credito che oscilla tra gli 80 e i 100 euro e di doverlo, in seguito, restituire.

Bonus di 100 euro: ecco quando bisogna rinunciare a questi soldi: tutte le informazioni necessarie per capire qualcosa in più

Bisogna ricordare che quanti dichiarano un reddito annuale inferiore, o addirittura pari a 28mila euro, hanno il diritto al bonus fiscale di 100 euro. Per quanto riguarda questa prima fascia si aggiunge la seconda che comprende chi percepisce un reddito tra i 20mila e i 35mila euro. Per queste persone, invece, spetta un’agevolazione che ammonta ad ottanta euro al mese. A fronte di redditi più elevati di 35mila euro, invece, il bonus scende a 0 euro.

Se il pontenziale beneficiario del bonus dichiara redditi che si collocano ai limiti fra una fascia e l’altra, si potrebbe correre il rischio della restituzione. Per evitare di dover rendere questa agevolazione, conviene rinunciare ancora prima dell’erogazione. Al contribuente che in virtù della propria situazione economica al limite ritiene di non rientrare nella platea dei destinatari consigliamo di compilare il modulo.