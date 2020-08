Stefano De Martino, nuova fiamma: è un’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la rottura con la moglie Belen Rodriguez, il ballerino e conduttore si sta godendo l’estate in compagnia

Stefano De Martino ha da poco chiuso la sua storia con Belen Rodriguez, che tra alti e bassi sembra essere arrivata definitivamente a capolinea. Se ne sono dette di ogni, ma ora Chi ha pizzicato l’ex ballerino con un volto molto conosciuto: si tratta di una ex tronista di Uomini e Donne.

Stefano De Martino, dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez, si sta godendo l’estate

Anche stavolta si tratta di un’argentina: è Desirèe Popper, ex tronista che ha deciso di uscire da sola dal programma di Maria De Filippi. Era tornata single dopo un breve flirt con Stefano Bettarini. In questi giorni, intanto, Stefano si è concesso qualche giorno a Capri, dove è arrivato in occasione dei Vip Champion. Anche Belen era lì, ma a quanto pare i due non si sono mai incontrati, frequentando dunque posti diversi. L’ex ballerino di Amici, invece, ha passato la giornata in compagnia della bella Desirèe.

Per questo scoop, gli utenti di Twitter sono impazziti. Stavano cominciando tutti a credere alla famosa “storia” con Alessia Marcuzzi, di cui si parlava, questa svolta non era per niente prevista. Sarà così, dunque? Stefano ha un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne, o i due condividono soltanto un’amicizia?