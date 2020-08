Justine Mattera nell’acqua limpida, le trasparenze non sono evitabili – FOTO

Una Justine Mattera scevra dai pensieri accende gli animi dei fan di Instagram con una sequenza ricca di dinamicità: “bomba d’acqua” in arrivo

Come in un film di animazione fantastico, Justine Mattera sbuca dal nulla e prende alla sprovvista il popolo di Instagram. Una standing ovation d’altri tempi, tipica di un epilogo in grande stile, dopo una performance lirica da urlo.

La showgirl statunitense, in Italia dal 1994 sembra andare in disaccordo con le movenze, tipiche da passerella di moda, dopo una delle ultime uscite tra i fasti delle sua eleganza. Ma quando si tratta di sviscerare i gusti del passato è sempre in prima linea.

Un’imitazione da urlo la fa salire in cattedra, quando Justine Mattera si improvvisa in versione Marylin Monroe, sollevando la gonna floreale e generando una catena di desideri proibitivi per i fan.

Un tripudio di likes su Instagram quando Justine decide di mostrare tutte le sottigliezze del suo incredibile repertorio fisico.

Lo stesso ammirato tra mille sfaccettature e “offerte” della natura splendida e incontaminata: VAI su SUCCESSIVO per scoprirla!

Justine Mattera esce dall’acqua come una “sirena” proveniente da profondi fondali