Twilight: il ritorno dei vampiri. Quando esce in Italia Midnight Sun

Twilight, la famosa saga di vampiri che appassionò gli adolescenti di 15 anni fa, ritorna con un nuovo straordinario capitolo per il piacere dei fan di tutto il mondo

Stephenie Meyer scrisse la saga di Twilight più di 15 anni fa e fu subito un successo editoriale d’incredibile portata tanto poi da trasportarla sul grande schermo.

Il racconto delle vicende narrate nei libri è sempre mostrato al pubblico da parte della protagonista, Bella. Il processo d’innamoramento nei confronti del soprannaturale Edward ha tenuto incollati alle pagine milioni di avidi lettori.

Dopo più di un decennio di attesa finalmente arriva sugli scaffali delle librerie di tutto il mondo un nuovo capitolo dal titolo Midnight Sun. A quanto pare non si aggiungerà nulla di nuovo agli eventi già noti ma la storia verrà raccontata da un altro punto di vista, quello dello scintillante vampiro della famiglia Cullen.

Twilight Midnight Sun: data di uscita e probabile nuovo film

Midnight Sun sarà disponibile negli Stati Uniti il 4 agosto. In Italia dovremo attendere invece il 24 settembre, promosso da Fazi Editore.

Twilight ha registrato cifre da capogiro: 160 milioni di copie vendute in tolate, di cui 5 solo in Italia. I film tratti dalla saga non sono da meno: 3 miliardi di dollari guadagnati complessivamente da tutti gli episodi (Twilight, New Moon, Eclypse, Breaking Dawn 1 e 2).

Stephenie Meyer ha dichiarato: “Mi auguro che questo nuovo capitolo dia la possibilità ai miei lettori di vivere ancora una volta in un mondo immaginario. Grazie per la pazienza e tutto il supporto durante gli anni di attesa per Midnight Sun.”

Nel frattempo si pensa già ad un film reboot tratto da questo libro con la possibilità di riavere il cast originale con protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart. Sarà un po’ difficile. Il primo è il volto del nuovo Bat Man, Kristen Stewart sarà Lady Diana in un lungometraggio sull’iconica principessa del Galles.

Inoltre i due, innamoratisi realmente sul set di Twilight, si sono lasciati con strascichi pesanti. Staremo a vedere ulteriori sviluppi.

