È davvero bella Angelica Massera, la ‘giovane mamma’ più famosa del web. Lei si fa ritrarre in costume mentre si gode le vacanze al mare, e che show.

E pure per Angelica Massera questi sono giorni da trascorrere al mare. L’attrice originaria di Roma, 35 anni, mostra un fisico invidiabile ed un aspetto curatissimo. L’impressione è di stare ammirando una bella ragazza di poco più della ventina.

Sono tante le sue apparizioni in teleivisione, in particolar modo sulla Rai, dal 2005 in poi. L’abbiamo vista in programmi quali ‘Sabato Italiano’ e ‘Suonare Stella’, mentre in tempi più recenti eccola a ‘La Vita in Diretta’ nel 2018, ‘Italia Si’ nel 2019 ed ‘In Famiglia all’Improvviso’ sempre nello stesso anno. Lei ha acquisito una certa popolarità nel narrare le sue vicissitudini di giovane mamma. Lo fa specialmente sul web, attraverso la sua seguitissima pagina Facebook ufficiale ed anche con un libro apposito.

Angelica Massera, in costume è uno spettacolo magnifico