Belen Rodriguez intimo bianco da impazzire, solo reggiseno e slip – Foto

Belen Rodriguez lancia un tris di foto su Instagram. Pose ammiccanti e ad alto taso erotico. Pioggia di like e commenti per lei

Visualizza questo post su Instagram Costiera Amalfitana Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 1 Ago 2020 alle ore 8:18 PDT

Brucia l’estate di Belen Rodriguez che ogni giorno si fa sempre più calda e su diversi fronti. Da un alto il gossip che impazza e ogni giorno ne tira fuori una e dall’altro lei che ci tiene a far stare la temperatura alta e sforna foto su foto, una più scoppiettante dell’altra.

I suoi bikini sono da sogno, molti dei quali della collezione che porta la sua di mano e quella della sorella Cecilia, MeFurial. In barca, a casa e in luoghi da sogno Belen non perde tempo per mostrare le sue forme, davanti e dietro, è inarrestabile come il suo lato A e B più conturbanti che mai.

Mentre si cerca imperterrito di capire quale sia stato il reale motivo dell’ennesima rottura con suo marito Stefano De Martino, il gossip le ha appioppato prima il flirt con Gianmaria Antinolfi ma c’è chi dice che la cosa sia già finita e che lei si sia buttata verso Michele Morrone.

E alcuni giornali tirano in ballo anche Checu che sarebbe la luce spendente delle Rodriguez in questa estate 2020 insieme al suo bel Ignazio, rispetto a Belen che cupa nei suoi pensieri è di certo più offuscata.

Non la pensano di certo così i suoi fan e chi la segue da sempre. Le sue foto ed i suoi scatti sexy dicono tutt’altro. Offuscata o no quello che Belen posta manda tutti in tilt. Anche l’intimo bianco ha fatto centro, ecco come.

Leggi anche —> Francesca Fialdini, performance da sballo in riva al mare: che felicità – FOTO