Chi è Rosita Celentano, la figlia di Adriano e Claudia Mori

La coppia formata da Adriano Celentano e Claudia Mori ha tre figli. La maggiore, Rosita, è forse la più conosciuta anche grazie ai numerosi lavori svolti nel mondo dello spettacolo

Classe 1965, Rosita Celentano porta un cognome importante che le ha affidato fin da subito il titolo di figlia d’arte. Nata dall’unione di Andriano Celentano e Claudia Mori, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli dieci anni prendendo parte al film “Yuppi Du” nel quale erano coinvolti anche i suoi genitori. Sebbene abbia tentato anche lei la strada musicale, con un paio di uscite discografiche, troverà il suo posto all’interno della televisione consacrando il suo ruolo da presentatrice.

I lavori televisivi di Rosita Celentano

Il suo debutto come conduttrice avviene nel 1989 quando, insieme ad altri figli d’arte, presenta il Festival di Sanremo. Lo vivrà anche come inviata nel backstage nell’edizione del 2005 per il programma del canale satellitare “E!”, mentre tornerà sul palco dell’Ariston come ospite nel 2013. Se la seconda metà degli anni ’90 la vede affianco a Davide Mengacci ne “La domenica del villaggio”, inaugura i primi anni 2000 conducendo “Domenica In”.

La sua esperienza televisiva non si è limitata pero’ alla conduzione. Ha partecipato come ospite a vari programmi di intrattenimento come “Reality Circus” condotto da Barbara D’Urso, che rincontrerà qualche anno più tardi negli studi di “Domenica Cinque”, “Stasera tutto è possibile” varietà targato Rai 2 e nel reality di cucina “Cuochi e Fiamme”. È stata inoltre giudice dei talent “Amici di Maria De Filippi” e “Lasciami cantare”.

Rosita Celentano e la carriera da attrice e scrittrice

Rosita non si è tuttavia limitata alla carriera da conduttrice, avvicinandosi anche alla recitazione. La figlia del Molleggiato ha svolto diversi ruoli in serie televisive e sul grande schermo. Nel 2000 compare in un episodio della celebre soap opera Beautiful, girato nella città di Venezia, mentre negli anni successivi il pubblico la vedrà nella fiction “Padri”, nella miniserie “Rino Gaetano – Il cielo è sempre più blu” e nei film “I 2 soliti idioti” e il più recente “Compromessi sposi”. Nel 2015 debutta invece a teatro, nello spettacolo di Pino Quartullo “Qualche volta scappano”.

Ma Rosita continua a esplorare le sue passioni e si butta anche nella scrittura. Ha infatti pubblicato ben tre libri, inerenti anche ad alcune sue vicende amorose, e ha aperto un blog: Honora. Quest’ultimo è dedicato alla sua passione per gli animali, l’ambiente, la salute e il benessere.