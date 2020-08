Melissa Satta, abbronzata incanta il web: che spettacolo – FOTO

Pollice in sù per Melissa Satta, in vacanza in Costa Smeralda e con il sole stampato sulla pelle: pagina Instagram inondata di likes

Sembra un’indiana a caccia della preda, Melissa Satta mentre si gode in tutte le sue sfaccettature un’estate calda e intraprendente. La showgirl 34enne di Boston incanta i luoghi più raffinati degli ultimi anni, grazie alla sua scottante abbronzatura e quelle pose struggenti che la classificano di diritto nella hall of fame dei vip in giro per le strade.

La sequenza di scatti estivi, paparazzati durante l’estate 2020 non ha riguardato solo lei, ma anche esponenti di spessore del mondo dello sport, come Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, anch’egli come la showgirl americana presente la volta scorsa alla parata degli artisti a Porto Cervo.

La vacanza per Melissa invece procede in Costa Smeralda, nel nord-est dell’isola sarda. Una distesa atipica di 55 chilometri di spiaggia, che la showgirl, compagna di K.P. Boateng percorre, tracciando il record assoluto di abbronzatura della cute, in un lasso di tempo piuttosto breve.

Melissa Satta, bellissima di ritorno da una serata d’incanto