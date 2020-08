Sabrina Salerno, “do not disturb” ma il top va giù, illegale – FOTO

Sabrina Salerno e la sua tintarella hot. Poliziotta in versione sexy e tutti gli occhi cadono sul decolleté che si impone senza remore

Visualizza questo post su Instagram It’s a crazy crazy world 🌎. Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 30 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT

Bellissima, sensuale e intramontabile in ogni sua foto. Sabrina Salerno oggi è una vera star di Instagram che infiamma continuamente con i suoi scatti, veramente bollenti. Tutta colpa delle sue forme da pin-up che in modo quasi “prepotente” conquistano la scena e fanno collezionare a Sabrinona valanghe e valanghe di like e di commenti di apprezzamenti dei suoi fan che non la lasciano mai sola.

I suoi bikini sono tra i più sexy dell’estate 2020: in barca, come sulla spiaggia, in giardino o anche in qualche struttura. Tutti diversi ma accomunati da quelle rotondità così supersoniche da far bloccare addirittura Instagram.

Sabrina non è più una ragazzina ma il suo portamento, la sua cura per la forma fisica e la sua eleganza la fanno da padrone e gli anni accumulati sulle spalle spariscono in un batter d’occhio.

Lei si gode la sua estate italiana ma confessa che c’è qualcosa che non va. Giorni fa ha rivelato che c’è qualcosa che la tormenta ma al pubblico social non ha specificato cosa sia. “Quello che sto vivendo è un senso di impotenza dinnanzi ad una tragedia che colpisce una comunità – ha detto – delle persone che tu conosci. Colpisce in maniera così incomprensibile… perché ci sono eventi che sono naturali e fanno parte della vita, ma certi altri no. Rovinano solo la vita”.

Ma oltre questo tormento Sabrina riesce anche a consolarsi e a vivere momenti di spensieratezza al mare e il risultato è esplosivo.

