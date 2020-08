Si rifiuta di indossare la mascherina: donna cacciata da un aereo – VIDEO

Una donna negli Stati Uniti è stata cacciata da un aereo dell’American Airlines perché si rifiutava di indossare la mascherina, scena ripresa da un video poi divenuto virale sui social.

Non voleva indossare la mascherina su un aereo e per questo è stata cacciata via. È accaduto nei giorni scorsi su un volo dell’American Airlines dall’Ohio alla Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Ad essere invitata fuori dal velivolo una donna che aveva giustificato il suo comportamento affermando di essere affetta da una malattia che non le consentiva di indossare il dispositivo. L’episodio è stato filmato con il cellulare da un passeggero che poi ha deciso di condividere il video sui social. In poche ore, il filmato è divenuto virale scatenando l’ironia, ma anche la rabbia degli utenti.

Ole Karen refused to wear a mask on an @AmericanAir flight so she was KICKED OFF. And then everyone clapped 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#KarensGoneWild #karen @davenewworld_2 pic.twitter.com/EJnt0xIl78 — Jonah (@BookofJonah) July 20, 2020

I dati raccolti a livello globale in merito all’epidemia da coronavirus raccontano come gli Stati Uniti stiano vivendo un autentico dramma. Attualmente negli Usa, che in un primo momento sembravano solo sfiorati dall’ondata di Covid-19, sono il paese più colpito con oltre 4,6 milioni di contagi e poco meno di 155mila vittime. Nonostante questi dati, si continuano a registrare comportamenti che rischiano di mettere in pericolo la sicurezza e la salute pubblica. L’ultimo si è verificato su un volo di linea, dove una passeggera si è rifiutata di indossare la mascherina ed è stata, per questa ragione, cacciata dall’aereo dell’American Airlines in partenza dall’Ohio verso la Carolina del Nord.

L’uscita della donna, che si era giustificata affermando di non indossare il dispositivo di protezione individuale per via di una malattia, è stata poi accompagnata dai presenti con un applauso. Mentre abbandonava l’aereo, la donna si è rivolta agli altri passeggeri affermando: “Potete applaudire quanto volete“. La scena è stata documentata da un video girato e poi pubblicato sul popolare social network Tik Tok da un presente.

Il filmato è divenuto in pochi giorni virale rimbalzando sui vari social e raccogliendo numerosi commenti da parte degli utenti. Molti i commenti ironici, ma anche quelli di rabbia per via di un comportamento ritenuto dagli utenti altamente pericoloso considerata la situazione che negli Stati Uniti in queste settimane.

Alcuni si sono interrogati anche sul come l’autrice del gesto sia riuscita ad arrivare a bordo del velivolo senza la mascherina, obbligatoria sui voli della compagnia American Airlines.