Chiara Nasti, il lato A infiamma Instagram e “ti aspettavo da una vita” – FOTO

Chiara Nasti con il lato A infiamma Instagram e scatena il gossip con la didascalia “ti aspettavo da una vita”. Ecco la foto.

Visualizza questo post su Instagram Ti aspettavo da una vitađź’“ Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 3 Ago 2020 alle ore 10:41 PDT

Chiara Nasti scatena i fans e il gossip pubblicando un’unica foto. L’immagine in questione è quella che vedete qui in alto in cui indossa un top con una scollatura profonda che ha attirato l’attenzione dei suoi followers che la seguono ormai da tempo con tantissimo affetto. Un top dai colori tenui che la Nasti ha indossato lasciando sciolti i lungi capelli che le incorniciano il viso.

“Una delle ragazze piĂą belle che abbia mai visto“, scrive un fan. E ancora: “Quanto sei bella? “Stupenda”, “Che gnocca”, “Sei bellissima”, “Che occhi, sei stupenda”.

Chiara Nasti, dedica al nuovo fidanzato Niklas Dorsch

“Ti aspettavo da una vita”, scrive Chiara Nasti sui social accompagnando il tutto da un cuore rosso. SarĂ una dedica per il nuovo fidanzato? I fans non hanno dubbi e pensano che sia una frase diretta a Niklas Dorsch, il calciatore che ha incontrato in un supermercato di Mykonos e con cui è stato amore a prima vita come ha raccontato lei stessa ai followers rispondendo alle loro domande sui social.

Tra i due la passione sarebbe fortissima al punto che la Nsti avrebbe anche deciso di raggiungere il fidanzato in Germania. L’influencer, dunque, pare aver voltato definitivamente pagina e che abbia ritrovato la voglia d’amare accanto a Niklas Dorsch che, per ora, sul proprio profilo Instagram, non ha ancora pubblicato nessuna foto di coppia preferendo mantenere ancora per sè la storia appena nata.