Francesca Ferragni, la FOTO in costume con un fisico migliore di Chiara

Stessa famiglia vizi diversi tra Chiara e Francesca Ferragni. Quest’ultima doppia la più rinomata sorella e si abbandona ad un fisico da favola

Ancora più bella e trasparente Francesca Ferragni nei suoi scatti mozzafiato, nel pieno di un’estate bollente e agghiacciante allo stesso tempo. La “corsa” alla sorella Chiara è ritornata in auge sulle passerelle di Instagram e non sembra arrestarsi in breve tempo.

Dopo i consensi raccolti negli ultimi mesi, l’intraprendenza didattica di Francesca sembra essersi arruginita con il tempo, anche perchè di lei in questo periodo conosciamo solo il lato del suo seducente e bollente fascino corporeo.

Il 18 Giugno scorso la primogenita della famiglia Ferragni aveva conseguito l’ennesimo dipolma di Laurea tra videodirette e champagne, condivisi con l’intera famiglia, durante la discussione della tesi su internet, per via delle disposizioni anti-covid. Ma oggi a far scalpore è la specializzazione in web influencer sulle orme di Chiara.

Francesca da quando è in vacanza ha superato ogni ostacolo e non vuol saperne di fermarsi, sopperendo di tanto in tanto le iniziative d’intraprendenza della sorella Chiara

Francesca Ferragni, la preda preferita dagli utenti social: uno schianto in mare aperto