Georgina Rodriguez vestitino e spacco inguinale, tifosi sognano – FOTO

Georgina Rodriguez vestitino e spacco inguinale, tifosi sognano. La bellissima Lady Ronaldo ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che ha fatto impazzire i fans

Georgina Rodriguez è una dei personaggi di Instagram più amato degli ultimi mesi. La meravigliosa Lady Ronaldo conta quasi 20 milioni di followers, che ogni giorno la seguono con costanza e con affetto, riempiendole di likes e di complimenti.

LEGGI ANCHE –> Jessica Immobile esagera | il bikini è solo una copertura | il reggiseno scoppia | FOTO

Georgina Rodriguez ha fatto girare la testa ai suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

L’ultima foto che ha pubblicato su Instagram ha fatto girare la testa ai suoi followers: ha un vestitino verde addosso che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Georgina ha raggiunto la popolarità qui in Italia quest’anno, quando ha partecipato al Festival della canzone Italiana accanto ad Amadeus per una sera. Tra il pubblico c’era il suo Cristiano che la guardava con amore e con orgoglio. Lì su Instagram i suoi followers sono schizzati in aria, hanno cominciato a seguirla tantissimi italiani che da allora non hanno più smesso. Con la sua pelle bianca come il latte e i suoi capelli neri come la pece ha conquistato proprio tutti, e ogni suo scatto raggiunge migliaia di likes e migliaia di commenti.

LEGGI ANCHE –> Chiara Biasi | il vestito è inguinale | infarto assicurato | FOTO

I commenti sotto le sue foto non si sprecano. “Tutti dicono che tu sia quella fortunata ad avere Cristiano Ronaldo, ma la verità è che lui quello fortunato ad avere te. Sei di una bellezza disarmante, ogni volta che vedo una tua foto io resto senza fiato”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di cronaca, gossip, musica e spettacolo e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.