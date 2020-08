Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa: la sua bellezza incanta la giuria di un concorso

Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, ha conquistato la giuria popolare del concorso di bellezza Miss Grand Prix 2020, divenendo la reginetta della categoria web.

Sono trascorsi otto anni da quando Roberta Ragusa è misteriosamente svanita nel nulla. Ma il tempo non ha lenito il dolore della scomparsa, soprattutto nei suoi figli. Questi ultimi, infatti, colpiti anche dalla condanna del padre Antonio Logli per l’omicidio della donna, cercano di portare avanti la propria vita senza mai dimenticare il dramma che li ha colpiti.

Una ferita che resterà sempre aperta, ma che come giusto che sia non gli impedisce di andare avanti. Proprio dimostrando una forte resilienza Alessia Logli, ora 18enne, ha partecipato ad un concorso di bellezza ed ha vinto la fascia di “Miss Grand Prix on the web 2020“, conquistando la giuria social.

Un evento che di certo non allevierà le sue pene per la condanna del padre e la perdita della madre, ma che di certo potrà rassicurarla sul fatto che la sua esistenza non sarà sempre costellata di sofferenze.

Ha 18 anni adesso Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel nulla nel 2012 e per il cui omicidio è stato condannato il marito Antonio.

La giovane, ormai una donna costretta a divenire adulta troppo presto a causa delle circostanze, con la sua bellezza ha affascinato la giuria popolare-social del Miss Grand Prix on the web 2020, conquistando la fascia di reginetta del concorso per questa categoria. La competizione, tenutasi a Pescara, avrebbe visto una raggiante Alessia Logli che con il suo meraviglioso sorriso avrebbe conquistato soprattutto la giuria popolare. Prima di sfilare, riporta La Nazione, avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni esimendosi però dal parlare di quello che è il suo vissuto personalissimo e della vicenda familiare che l’ha vista coinvolta.

Alessia Logli sta proseguendo la propria vita, senza mai dimenticare il passato. Un esempio lo è di certo la scelta di tatuare sul proprio corpo il nome della madre. Anche la condanna del padre, per omicidio e distruzione di cadavere, è un gran macigno che pesa sulle sue spalle. Lei è ancor oggi convinta, però, che il genitore sia estraneo alla vicenda e che nulla centrerebbe con la scomparsa della madre Roberta.

Attualmente Antonio Logli sta scontando la sua pena all’interno del penitenziario di Massa. L’uomo, però, tramite i suoi legali, avrebbe presentato un ricorso alla Corte Europea per ottenere una revisione del processo che l’ha visto condannato in via definitiva. Nel pool difensivo figura anche il nome della nota criminologa Anna Vagli.

