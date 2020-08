Melissa Satta il costume infuocato, tanta bellezza e che seno – FOTO

Lady Boateng, Melissa Satta accende l’estate rovente del post lockdown. Innamorata della Sardegna disegna scatti senza freni per i fan

Ancora una volta destinazione…paradiso, per Melissa Satta, sempre più accecata dai colori cristallini del mare sardo, la meta preferita del 2020 da Lady Boateng. Era un segno del destino la scelta di consumare le vacanze in una delle due isole maggiori del Belpaese per la showgirl 34enne di Boston.

Un sogno per tanti vip che attraversano il fascino e le meraviglie della natura che conserva la Sardegna. Non fa eccezione Melissa, passiva e allo stesso tempo attiva “musa ispiratrice” della bellezza incontaminata.

Dopo gli scatti in Costa Smeralda, spesi in compagnia della famiglia sull’imbarcazione panoramica oggi Melissa ritorna a sorprendere i suoi contentissimi followers di Instagram, bagnata dal sole accecante di Porto Cervo.

LEGGI ANCHE —–> Ambra Angiolini, dolce con la sua piccola. Un bellissimo abbraccio – FOTO

Melissa Satta e la foto panoramica a bordo piscina: che spettacolo