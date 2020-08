Orlando Bloom e il colpo di fulmine per Katy Perry: “Ho pensato, wow”

Tra alti e bassi Orlando Bloom e Katy Perry hanno consolidato la loro relazione e si ritrovano a un passo dal matrimonio con una figlia in arrivo. L’attore ricorda il primo incontro con la cantante e il colpo di fulmine provato

L’attore Orlando Bloom e la cantante Katy Perry stanno per dare il benvenuto alla loro prima figlia e convolare a nozze. Ma la loro non è stata una relazione tutta rosa e fiori, anzi. Eppure sono riusciti ad avere il loro lieto fine. Forse era davvero destino. Bloom ha voluto ricordare il primo incontro con l’attuale fidanzata, dichiarando di aver avuto un vero colpo di fulmine.

Per Orlando e Katy galeotti furono i Golden Globes

Personaggio di spicco del cinema lui, personaggio di spicco della musica lei, chiaramente le presentazioni non furono necessarie. Eppure durante i Golden Globes del 2016 i due ebbero modo di incontrarsi e parlare di persona per la prima volta. È stato proprio Orlando Bloom a raccontare al giornale inglese The Mirror come si è svolta la serata e le sensazioni provate. Proprio come accade nei film l’attore si trovava sul palco quando fece cadere l’occhio sul pubblico. Fu in quel momento che l’avvistò. “Eccola lì, seduta in mezzo alla folla. Ricordo che indossava questo bellissimo vestito rosa e di aver pensato: wow, credo sia Katy Perry”.

Per approcciarla dovette pero’ aspettare l’after party dove approfittò della presenza dell’attore Denzel Washington per fare il primo passo. “Lei era seduta al suo tavolo quando gli arrivò un piatto di hamburger. Mi sono avvicinato e gli ho chiesto se potessi prenderne uno. Denzel mi disse di sì, quindi ne presi uno e feci un occhiolino a Katy prima di andarmene“. Una mossa scontata, forse, ma se sei Orlando Bloom potrebbe certamente attirare l’attenzione. Galeotti furono i Golden Globes, Denzel Washington e un piatto di hamburger, visto che i due si ritrovarono a chiacchierare e ballare per tutta la serata. E il resto è storia.

L’attore e la cantante affrontarono tuttavia una crisi nel 2017 quando le loro strade si separarono, per poi rincontrarsi un anno più tardi. Da quel momento la coppia ha fatto sul serio. Se nel Febbraio del 2019 arrivò la notizia del loro fidanzamento, quest’anno è toccata invece a quella della gravidanza di Katy, annunciata attraverso il video musicale del suo singolo “Never Worn White“.

La cantante diventerà madre per la prima volta, mentre per l’attore si tratta del secondo figlio. Il primo, Flynn, è nato dalla relazione con l’ex moglie, la modella Miranda Kerr. Katy sembra andare d’amore e d’accordo sia con quest’ultima sia con il bambino, con il quale passa molto tempo insieme. Sembra che tutto proceda a gonfie vele. Anche i colpi di fulmine a volte possono dare i loro frutti.

