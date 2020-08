Alena Seredova, la FOTO di spalle, è sempre più bella, spettacolo

Alena Seredova. La bellissima showgirl ed attrice ceca pubblica sul suo profilo Instagram fotografie meravigliose delle sue vacanze in montagna targate estate 2020

Il 2020 è stato e continua ad essere un anno impegnativo per tutti, portatore principalmente di ansie e cattive notizie.

Non sappiamo con quale stato d’animo abbia vissuto la quarantena Alena Seredova, di certo però siamo a conoscenza del fatto che quest’anno le ha portato una gioia immensa: la nascita di una figlia. La piccola Vivienne Charlotte è nata nel maggio scorso, proprio in concomitanza con la fine del lockdown in Italia.

La felicità è stata condivisa con il compagno Alessandro Nasi e i figli avuti precedentemente dal portiere e campione dell Juventus Gigi Buffon: Louis Thomas e David Lee, 12 e 10 anni.

La donna è molto apprezzata dal pubblico italiano. Ha mosso i primi passi nel mondo della moda ancora adolescente nel suo paese d’origine, la Repubblica Ceca, per poi approdare a Milano dopo una serie di concorsi.

Non ha più lasciato il Bel Paese, trovando qui la sua dimensione artistica e stabilità familiare. Ha attraversato anche il piccolo schermo partecipando a diverse trasmissioni tv e ha ottenuto qualche piccolo ruolo nei cinepanettoni e film leggeri di stampo comico.

Alena Seredova, le vacanze in famiglia