Federica Nargi, al mare a Formentera: è uno spettacolo, ma manca qualcosa – FOTO

Un segreto della natura Federica Nargi nella sua amata Formentera senza il suo amato partner: lo scatto in riva al mare è da brividi. Fan in delirio

E’ una Federica Nargi esplosiva nella hit delle copertine d’estate. La modella showgirl, partner sentimentale del calciatore Alessandro Matri appare davvero in gran forma, sotto la lente di ingrandimento dei raggi solari.

La 30enne di origini romane non ha mai fatto trapelare alcun dettaglio a proprosito del suo rapporto con l’attaccante del Brescia. Ci si aspettava molto di più da uno come lui, sia dal lato professionale che sentimentale. Le Rondinelle non solo si son lasciate scivolare il mondo addosso, ottenendo una meritata retrocessione, ma non hanno neppure potuto contare sulla disponibilità di un giocatore dal gol pesante come Matri.

L’assenteismo dell’ex Sassuolo, Milan e Juventus ha inoltre ottenuto un inaspettato e ingiustificato ritorno negli scatti con l’amata Federica Nargi. Non ci è dato sapere se ora risulta essere in vacanza con lei oppure affaccendato in situazioni contrattuali con il presidente Cellino.

In ogni caso splende libera e solitaria la sua stella preferita, la Nargi, sempre più innovativa e bella in ogni parte del suo invidiabile aspetto fisico.

Federica Nargi a Formentera è uno schianto: le onde spumeggiano liete per la sua presenza