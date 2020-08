È strepitosa Federica Fontana, ma non deve affatto sorprendere. La showgirl di Monza si è sempre fatta vedere con un gran sorriso e con un fisico magnifico.

Visualizza questo post su Instagram Ora… cado .. 🤣🤣 #summer2020 Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana) in data: 5 Ago 2020 alle ore 11:18 PDT

Fughiamo subito ogni dubbio: Federica Fontana ha 43 anni. Ed anche se non è elegante svelare l’età di una donna, nel suo caso l’eccezione è d’obbligo. E gli anni che la showgirl originaria di Monza ha rappresentano un motivo di vanto.

Arivarci anche ai 40…anche ai 35…in quello stato di forma magnifico. La bionda ex volto femminili di ‘Guida al Campionato’ è come sempre bellissima oltre che in forma smagliante. La sua vita va davvero alla grande, tra un amore che viaggia sempre a gonfie vele con suo marito Felice Rusconi, sposato ormai nel 2007, ed i loro figli Sofia e Noè.

Federica Fontana, sempre bella ed in gran forma

Visualizza questo post su Instagram ⚓️ Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana) in data: 5 Ago 2020 alle ore 9:48 PDT

Chiunque vorrebbe avere una compagna di vita così: bellissima, sempre sorridente, con un fisico da sogno. Ed in tal modo ogni difficoltà verrebbe presto dimenticata. La Fontana è sensualissima, allegra e ha dalla sua tutti i pregi di questo mondo. Davvero eccezionale, davvero prorompente.

Visualizza questo post su Instagram Ascolta il rumore del mare.. Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana) in data: 4 Ago 2020 alle ore 11:26 PDT

Questo suo modo di apparire poi ravviva il ricordo di quanto Federica era una presenza fissa in televisione. Da quei tempi ad oggi sembra essere veramente cambiato poco o niente. Continua così, Fede!

di Salvatore Lavino