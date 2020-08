Essere donna non vuol dire soltanto apparire, magari con meno vestiti possibili addosso: chiedere a Maria Grazia Cucinotta, da sempre un esempio di stile.

“Chiudi gli occhi e ti rifugi nel mondo ideale”, scrive una incantevole Maria Grazia Cucinotta. L’attrice siciliana è sempre splendida come da sempre ce la ricordiamo. Sul suo profilo personale Instagram lei continua ad ammaliare e sedurre tutti quanti i suoi ammiratori. E lo fa come sempre con classe ed eleganza, senza mai eccedere.

La Cucinotta invita i suoi tantissimi fans a rilassarsi, a fermarsi per godersi anche solo un piccolo momento di rilassatezza. Che molte volte porta ad avvertire una felicità ed una tranquillità come mai avremmo immaginato. Troppo spesso desideriamo avere la calma, la spensieratezza e tutte quelle sensazioni che ci sembrano inaccessibili, vuoi per un motivo vuoi per un altro.

Maria Grazia Cucinotta, una bellezza che incanta e conquista