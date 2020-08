Champions League, Juventus-Lione: le probabili formazioni e i precedenti

Le probabili formazioni ed i precedenti di Juventus-Lione, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma questa sera.

L’attesa è finita. Tra poco la Juventus affronterà il Lione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il match andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino a 163 giorni dall’andata, quando i bianconeri uscirono sconfitti dal Parc Olympique Lyonnais per 1-0. La squadra di Sarri, dunque, sarà costretta a rimontare lo svantaggio per poter accedere alle Final Eight della competizione europea che si svolgeranno dal 12 al 23 agosto a Lisbona. Chi passa il turno dovrà affrontare la vincente della sfida tra Real Madrid e Manchester City, anch’esse in campo stasera. L’obiettivo della Juve è quello di portare a casa la competizione dopo aver trionfato in campionato per la nona volta di fila.

Juventus-Lione: le probabili formazioni

I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 4-3-3, ormai diventato lo schema fisso della squadra bianconera. Tra i pali ci sarà Szczesny, mentre in difesa sulle corsie troveranno spazio Danilo e Alex Sandro che supporteranno i due centrali Bonucci e De Ligt. Sulla linea mediana dovrebbero esserci Bentancur, Pjanic e Rabiot, preferito al connazionale Matuidi. Il tridente offensivo sarà, invece, formato da Cuadrado, che torna avanti dopo essere stato impiegato come terzino, Higuain e Cristiano Ronaldo. Nei 22 convocati per il match c’è Dybala, alle prese con un infortunio, che molto probabilmente potrebbe rimanere in panchina.

Il tecnico Garcia opta per il 3-5-2 con Lopes a difendere la porta, dietro al trio difensivo formato da Marcal, Denayer e Marcelo. Nel folto centrocampo francese ci saranno Dubois e Cornet sulle corsie laterali, mentre al centro Aouar, Guimaraes e Caqueret. Reparto offensivo affidato alla coppia Depay, assente per infortunio nel match d’andata, e Dembélé.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Roma (3-5-2): Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay. Allenatore: Garcia.

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania).

Juventus-Lione: i precedenti dell’incontro

In gare ufficiali, ad oggi, sono solo cinque i precedenti tra le due compagini, compreso il match d’andata di febbraio. Il computo totale sorride ai bianconeri con 3 vittorie, contro una del Lione, una la sfida terminata in parità. Nel dettaglio, sono due i confronti in Europa League: andata e ritorno nei quarti di finale della stagione 2013/2014, terminate in entrambi i casi con un successo della Vecchia Signora.

In Champions League, oltre all’andata dell’edizione in corso, Juve e Lione si erano affrontate nella fase a gironi nel 2016/2017. I due match terminarono con una vittoria per il club piemontese in trasferta e con un pareggio a Torino.

