Laura Torrisi in mezzo alla verdura, scatti da capogiro – FOTO

Laura Torrisi ha condiviso una serie di scatti da capogiro su Instagram: l’attrice è nell’orto per raccogliere la verdura.

Laura Torrisi è sicuramente una delle attrici più amate dal popolo italiano. La siciliana è seguitissima sui social: il suo account vanta 1,3 milioni di follower. La 40enne ama condividere scatti esplosivi in cui mette in mostra il suo fisico da sballo e la sua incredibile bellezza. La Torrisi, poco fa, ha postato una serie di scatti da capogiro: la classe 1979 ha voluto omaggiare sua nonna ritraendosi in un orticello.

L’incredibile serie di scatti di Laura Torrisi: curve da capogiro

Laura è in un orticello e sta raccogliendo pomodori: l’attrice ha voluto omaggiare sua nonna scrivendo un lunghissimo post. “Una delle cose che più mi piaceva fare quando andavo a trovare i miei nonni in Sicilia era andare nell’orto con nonna, a raccogliere pomodori”, ha scritto la 40enne all’inizio della sua lunghissima didascalia. L’outfit della nativa di Catania è da arresto cardiocircolatorio: in diverse foto il suo seno esplosivo è ben visibile e conquista letteralmente la scena. Il post ha già raccolto in breve tempo 61mila cuoricini.

Laura, da alcune settimane, sta deliziando la platea del web mettendo in rete i suoi incredibili scatti in costume.

