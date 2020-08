Martina Stella, una Lolita in bikini rosa: un sogno – Foto

Martina Stella torna ad essere una Lolita indossando un bikini rosa: a 35 anni, torna indietro ai tempi de L’ultimo bacio, foto.

Martina Stella fa tornare indietro nel tempo ricordando a tutti i fans la Martina del film “L’ultimo bacio” che ha segnato il suo debutto al cinema. Con il reggiseno di un costume rosa, un pantaloncino fucsia, un cappello e una posa da diva, l’attrice sfoggia la sua naturale bellezza che la fa sembrare sempre una ragazzina.

Nonostante oggi sia una mamma e una moglie, la Stella continua a sembrare una ragazzina. Una bellezza acqua e sapone quella dell’attrice che ha conquistato il cuore del pubblico sin dal suo primo film.

“Sempre più bella”, “Sei splendida Marty”, “Semplicemente meravigliosa“, “Incantevole”, “Starei ore a decantare la tua luminosa bellezza, senza stancarmi mai”, “Sei uno spettacolo”, “Sensualissima“, scrivono i fans.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini ringrazia il suo pubblico con una foto speciale

Martina Stella, lato B spettacolare e nuovi progetti in arrivo

Con le foto in vianco e nero, Martina Stella tira fuori ancora di più la sua sensualità. I fans, tuttavia, oltre ad apprezzare la sua bellezza, sperano di poterla rivedere presto al cinema o in tv. Ad annunciare novità è stata proprio Martina che ha svelato di avere nuovi progetti in vista. Sarà un film, una fiction o qualcosa di totalmente nuovo per lei?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Sabrina Salerno, il bikini nero mostra tutto: bellezza mozzafiato – Foto

Dopo essersi dedicata alla figlia Ginevra, con lei nella foto qui in alto, per la Stella è arrivato il momento di tornare ad emozionare anche al cinema?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter