Michael Ojo è morto oggi a Belgrado a causa di un arresto cardiaco: il nigeriano stava svolgendo un allenamento individuale.

Nuova tragedia nel mondo dello sport. Il cestista nigeriano Michael Ojo è morto oggi a Belgrado a causa di un arresto cardiaco durante un allenamento individuale. Il centro di appena 27 anni stava effettuando un provino per entrare tra le fila del Partizan Belgrado. Il ragazzo è stato soccorso dai medici che non sono riusciti a rianimarlo. Il nativo di Lagos, la scorsa annata, aveva giocato con la maglia della Stella Rossa mettendo a referto 4.1 punti e 3 rimbalzi di media in 22 partite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Dramma in ospedale, muore bambino di 4 mesi: aperta un’inchiesta

Michael Ojo: la carriera