Bella come sempre, Melita Toniolo riesce ancora una volta a farsi benvolere e riceve tanti complimenti per i suoi scatti di classe. Fans in visibilio per lei.

Tempo di vacanze anche per Melita Toniolo. La showgirl originaria di Treviso non è più la giovinetta un pò impertinente che avevamo visto al ‘Grande Fratello’ nel 2007. Da allora la veneta ha acquisito notorietà, apparendo in diversi programmi televisivi, in particolar modo di Mediaset.

Ora lei è diventata mamma, ed anche da diverso tempo. Il papà è il suo compagno Andrea Viganò, noto con il nome d’arte di Pistillo. Il piccolo Daniel – questo il nome del loro figlio – è nato il 14 dicembre 2017. Pistillo lo abbiamo apprezzato diverse volte in passato a ‘Colorado’. Per quanto riguarda Melita, da tantissimo siamo abituati a vederla come un simbolo di seduzione. Adesso che ha messo su famiglia però ‘si è calmata’. E pur continuando a regalare scatti molto belli di sé, ora la si nota in pose più consone a quello che è il suo ruolo attuale.

Melita Toniolo, che bellezza in spiaggia