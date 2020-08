Salmonella nella carne, bloccato un carico dall’estero verso l’Italia

E’ stato bloccata una grande quantità di carne proveniente dall’estero verso l’Italia. Conteneva salmonella, tutti i dettagli

Italia, ennesimo caso di salmonella. L’organismo europeo del RASFF ha lanciato un allarme per un ritiro alimentare causato da tale batterio all’interno della carne. Il Sistema Rapido di Allerta Europeo per la Sicurezza di Alimenti e Mangimi ha bloccato un carico di carne congelata di anatre senza frattaglie, proprio per la presenza riscontrata, al suo interno, della Salmonella. Il carico proviene da uno stabilimento in Ungheria e viene commercializzato anche in Italia.

Salmonella, quali sono i rischi