Elisabetta Canalis sognante mette il suo Lato A davanti a tutto, unica – FOTO

Elisabetta Canalis. La bellissima showgirl italiana pubblica le foto degli ultimi suoi giorni di vacanza. Non nasconde un velo di malinconia

Era il lontano 2002 quando apparì per la prima volta sulla scrivania più famosa d’Italia la prorompente Elisabetta Canalis. Ebbene si, è stata il popolare tg satirico Striscia la Notizia a lanciare la sua carriera. Ex Velina mora e la bionda Maddalena Corvaglia hanno stabilito un sodalizio lavorativo che si è trasformato negli anni in un’amicizia unica e speciale.

Ne ha fatta di strada da quel periodo. Per lei si sono spalancate le porte della moda, senza disdegnare mai il piccolo schermo e ottenendo anche piccoli ruoli in fiction e film al cinema.

La Canalis è stata anche protagonista delle pagine rosa dei rotocalchi nostrani e non solo grazie alle sue celebri storie d’amore. I primi anni 2000 l’hanno vista accompagnarsi all’ex bomber Christian Vieri. Ha fatto coppia fissa per qualche tempo con la super star hollywoodiana George Clooney. Ma è tra le braccia del chirurgo italo-americano Brian Perri che ha trovato stabilità. I due si sono sposati nel 2014 e hanno una figlia insieme, Skyler Eva di 5 anni.

Elisabetta Canalis: “Arrivederci Italia”