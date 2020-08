Aifa dà il via al ritiro di un lotto farmaceutico: segnalazione urgente

Clamorosa intervento decisionale dell’AIFA, in ottemperanza al ritiro di un prodotto medicinale sulle scaffalature delle farmacie

Non sono giorni tranquilli per il sistema di controllo farmacologico, già in preda alle difficoltà che il virus, attualmente in circolazione ha portato sullo stato di salute del cittadino.

Il coronavirus sta nuovamente allargando i propri confini nel resto dell’Europa e nel mondo dove i casi giornalieri sono addirittura arrivati a toccare cime importanti, al di sopra dei mille contagi. Per questo motivo L’Agenzia Italiana del Farmaco ha allertato i suoi rappresentanti per stimolarli alla ricerca di un nuovo vaccino.

Il lavoro condotto con la mediazione dell’azienda biotecnologica italiana ReiThera ha dato già da un pò i suoi frutti ed ora è in fase di sperimentazione un nuovo alleato tutto made in Italy.

Nonostante l’intensa campagna, portata avanti nella lotta al Covid-19, l’AIFA oggi deve combattere al fronte un altro nemico, finito sotto inchiesta dei suoi “giudici”

L’intervento a gamba tesa dell’AIFA: il farmaco ritirato dal mercato

In queste ore circola sul web una notizia che fa più scalpore di qualsiasi prodotto alimentare, mal inscatolato oppure contenente germi e batteri nocivi alla salute. Dal Ministero della Salute all’AIFA, il passo è breve.

L’ente di diritto pubblico, capeggiato dall’imprenditore Nicola Magrini ha ottemperato ad una segnalazione d’urgenza proveniente dai banconi delle grandi farmacie.

Il prodotto in questione è un medicinale che combatte la diuresi per reazioni avverse ed in queste ore l’AIFA sta provvedendo a sollevare ansie e paure ai clienti delle farmacie, togliendo dagli scaffali l’articolo.

Il nome tecnico del prodotto è Minin Ddavp con principio molecolare di desmopressina. Si tratta di un farmaco, famoso per il trattamento specifico del diabete insipido.

L’AIFA sta provvedendo al ritiro del seguente numero di lotto: R13269, con scadenza 01/2023, riguardante formula 30 compresse (cpr) di 60mcg cadauna.

