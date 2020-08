Viviana Parisi trovata morta. Lo strazio del padre della dj scomparsa a Caronia

Viviana Parisi trovata morta. Purtroppo l’epilogo della scomparsa della dj scomparsa nel messinese è stato nefasto. Continuano le ricerche del figlio

Il cadavere di una donna già in stato di decomposizione è stato trovato nei pressi del luogo della scomparsa di Viviana Parisi, 43 anni, nota dj operante sul territorio messinese. La speranza di ritrovarla in vita è stata infranta del tutto. Il riconoscimento è avvenuto tramite la fede nuziale rinvenuta sul corpo in cui, all’interno, era inciso il nome del marito, Daniele Mondello.

La certezza assoluta avverrà grazie al DNA e al conseguente esame autoptico. Continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni, di cui ancora non vi è traccia. Un giallo, un vero e proprio mistero al quale nessuno sa dare una spiegazione.

Viviana Parisi, a seguito di un lieve incidente avvenuto sull’autostrada A20 Messina -Palermo, si è allontanata lasciando i propri effetti personali, prelevando il figlioletto dall’auto su cui viaggiavano. Per giorni non si sono avute notizie.

Viviana Parisi trovata morta. Le parole del padre Luigino