Georgina Rodriguez, Ronaldo persa la Champions si rilassa con la sua compagna – Foto

Georgina Rodriguez si gode le sue vacanze al largo delle coste italiane insieme al suo compagno. Fisico da paura e abbronzatura al top

Continuano le vacanze di lusso di Cristiano Ronaldo e della sua compagna Georgina Rodriguez. I due stanno trascorrendo parte della loro estate in Liguria, a bordo del loro nuovo yacht che secondo i ben informati avrebbe un valore di 5 milioni di euro.

Del resto il campione della Juventus e della modella internazionale non hanno di certo problemi e questo e molti altri lussi se li possono concedere ad occhi chiusi. Alla scoperta dei luoghi favolosi dell’Italia con il nuovo gioiellino per Ronaldo e Georgina.

Prima tra una partita e un’altra ora in completo relax per il campione che ha dovuto incassare il colpo di essere stato eliminato dalla Champions anche se ha festeggiato insieme alla sua squadra un ennesimo scudetto portato a casa.

Su di lui le indiscrezioni non mancano mai e nelle ultime ore si parla della volontà di portare il CR7 in Francia, al Psg. Addio di Ronaldo alla Juventus? Tutto da vedere, voci del genere si rincorrono spesso. Ma per pensare a tutto questo c’è tempo. Per lui e la sua super sexy compagna è l’ora del relax.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, tintarella e vacanze di lusso