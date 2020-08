Raffaella Fico, il bagno in piscina diventa bollente – Foto

Raffaella Fico ed un nuovo scatto da urlo che manda in tilt il web. Nuda in piscina ed uno sguardo da leonessa sexy

Raffaella Fico blocca completamente Instagram con il suo ultimo scatto. Una foto da urlo che fa sognare tutti i suoi fan, ormai tantissimi. La showgirl, ex gieffina, vanta bene 528mila follower sul social dell’immagine e spesso e volentieri rallegra le giornate di chi la segue da sempre con le sue foto che fanno letteralmente accelerare il battito cardiaco.

Scatti in costume per le sue vacanze 2020, docce e bagni sexy e scatti di quotidianità nei quali le sue forme non passano inosservate. Così si fa amare la showgirl napoletana che si è fatta conoscere per la sua storia tormentata con il calciatore Mario Balotelli, la loro figlia Pia prima non riconosciuta ed una lunga battaglia portata avanti per la richiesta del dna.

Risolta la storia poi con il padre di sua figlia, Raffaella ha avuto diversi compagni e attualmente è fidanzata con Giulio Fratini, un facoltoso imprenditore che pare abbia rubato il suo cuore. Lei ha infatti ufficializzato la storia e lo ha definito un compagno ideale: “Ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in un uomo…” ha detto. Nuovo li ha paparazzati in una bollente vacanza a Forte dei Marmi e ora Raffaella incanta tutti direttamente dalla Grecia con il suo ultimo scatto.

Raffaella Fico, completamente senza veli in piscina